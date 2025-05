«Es gibt ein einvernehmliches Übereinkommen für eine Fusion unter Gleichen zwischen zwei Schweizer Unternehmen», sagte Zurichs Finanzchefin Claudia Cordioli am Donnerstag in einer Telefonkonferenz zu den Quartalsergebnissen. «Ich denke, das ist eine sehr klare Situation. Es gibt für uns also nichts mehr zu kommentieren.»