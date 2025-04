Dieser Anstieg sei vor allem auf einen Kapitalaufbau über die geplante Dividendenausschüttung hinaus und einen positiven Effekt aus der Veräusserung eines Rentenportfolios in Chile zurückzuführen, wie am Dienstag aus dem Bericht über die Finanzlage 2024 des Konzerns hervorgeht. Zudem hätten die Emission von nachrangigen Anleihen in Höhe von 500 Millionen Dollar im vergangenen Oktober sowie günstige Marktentwicklungen dazu beigetragen.