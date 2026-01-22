Die Zurich will das Geschäft mit Spezialversicherungen in Bereichen wie Infrastruktur, erneuerbare Energien oder Cyber ausbauen und sieht den Zukauf von Beazley als weiteren Schritt dazu. Das derzeitige Angebot an die Beazley-Aktionäre hat einen Gesamtwert von knapp 7,8 Milliarden Pfund oder gut 10 Milliarden US-Dollar.