Nach der weltweiten Finanzkrise von 2008/2009 hatten der FSB und Politiker auch für Versicherer ein Abwicklungsregime ähnlich dem für Banken gefordert, um einen Flächenbrand in der Finanzwirtschaft frühzeitig erkennen und eindämmen zu können. Die Versicherungsbranche hatte sich dagegen aber gewehrt und unter anderem darauf verwiesen, dass die Ansteckungsrisiken bei ihnen weit weniger gross seien als bei den Banken. Vom Konzept «global systemrelevanter Versicherer» war der FSB 2016 wieder abgerückt.