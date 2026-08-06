Weiterhin auf Zielkurs

Die Zurich sieht sich weiterhin auf gutem Weg, die in dem bis 2027 laufenden Dreijahresprogramm gesetzten Ziele zu übertreffen. Mit einer Eigenkapitalrendite von 25,1 Prozent im ersten Halbjahr 2026 liegt der Konzern bereits über der Vorgabe von "mindestens 23 Prozent". Für das Lebengeschäft wurde die BOP-Prognose mit einem Wachstum von 10 Prozent leicht angehoben.