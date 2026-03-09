Über die Transaktion informierten die beiden Versicherungskonzerne am Montag. Zurich bezahlt dafür 337 Millionen Euro in bar an Generali, vorbehaltlich bestimmter Anpassungen bis zum definitiven Abschluss der Transaktion. Das irische und nordirische Nichtlebensgeschäft von Generali unter der Marke RedClick, das die Italiener von ihrer spanischen Tochter aus betreiben, wechselt laut den Angaben bis Ende 2026 oder Anfang 2027 zur Zurich. Noch fehlten die dafür notwendigen behördlichen Genehmigungen, so die Mitteilungen weiter.