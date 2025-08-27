Auch der Pharmakonzern Stada könnte sich an die Börse wagen. Das Unternehmen wollte eigentlich schon vor der Sommerpause an den Markt gehen und strebte dabei eine Bewertung von mehr als zehn Milliarden Euro an. Das Unternehmen verschob seine Pläne jedoch, nachdem US-Präsident Donald Trump mit seinem Zollchaos Investoren verschreckt hatte. Inzwischen hat sich die Lage am Markt aber wieder beruhigt.