Der Versuch, das Portfolio im Wert von rund 20 Milliarden Dollar an den deutschen Versicherungskonsolidierer Viridium Holding zu verkaufen, war Anfang 2024 gescheitert. «Wir sind weiterhin strategisch an einem Verkauf des Bestands interessiert und prüfen derzeit verschiedene Optionen und führen Gespräche mit einer Reihe von Akteuren», sagte Cordioli am Donnerstag in einem Interview mit dem Sender.