Man strebe aber weiterhin an, eine Lösung für dieses Portfolio an traditionellen Lebensversicherungspolicen zu finden, hiess es in der Mitteilung weiter. Entsprechende Optionen werde man zu gegebener Zeit prüfen. Dass der Verkauf vorerst geplatzt ist, habe keine Auswirkungen auf Zurichs Ziele oder Kapitalmanagementpläne.