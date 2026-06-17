Der Schweizer Versicherer hatte im März ein verbindliches Kaufangebot für den britischen Spezialversicherer im Umfang von insgesamt knapp 11 Milliarden US-Dollar abgegeben. Die Beazley-Aktionäre hatten im April dem Zurich-Angebot mit grosser Mehrheit zugestimmt. Der Abschluss des Kaufs wird laut früheren Angaben im zweiten Halbjahr 2026 erwartet.