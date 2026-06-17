Konkret beträgt der Stimmrechtsanteil von Zurich Insurance an Beazley nun 5,03 Prozent nach zuvor 4,01 Prozent, wie einer auf den Dienstag datierten Offenlegungsmeldung zu entnehmen ist.
Der Schweizer Versicherer hatte im März ein verbindliches Kaufangebot für den britischen Spezialversicherer im Umfang von insgesamt knapp 11 Milliarden US-Dollar abgegeben. Die Beazley-Aktionäre hatten im April dem Zurich-Angebot mit grosser Mehrheit zugestimmt. Der Abschluss des Kaufs wird laut früheren Angaben im zweiten Halbjahr 2026 erwartet.
(AWP)