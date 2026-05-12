Wie läuft das Geschäft in den weiteren Bereichen?

Weitere Angaben liefert die Zurich etwa zum Neugeschäft in der Lebensversicherung und zum Wachstum beim US-Partner Farmers. Auch was das Lebensgeschäft angeht, rechnen Analysten mit einer insgesamt weiterhin positiven Entwicklung. Die Bank Vontobel geht dabei beim Barwert der Prämien aus dem Neugeschäft von einem leichten Wachstum von knapp 1 Prozent auf 5,12 Milliarden Dollar aus. Bei Farmers erwarten die Vontobel-Analysten ein Prämienwachstum von 5,5 Prozent auf 7,81 Milliarden Dollar. Die Farmers-Gruppe, für die Zurich Dienstleistungen erbringt und dafür Gebühren einkassiert, dürfte das positive Momentum der letzten Quartale fortsetzen. Wie 2025 (+4 Prozent) sei bei Farmers auch im ersten Quartal 2026 mit einer vorteilhaften Volumenentwicklung zu rechnen, schreibt die ZKB.