Mit den vorgelegten Zahlen hat Zurich die Erwartungen der Analysten bei der P&C-Sparte übertroffen. Diese hatten im Vorfeld (AWP-Konsens) einen Versicherungsumsatz in Höhe von 37,7 Milliarden Dollar erwartet. Die Leben-Neugeschäftsprämien hatten sie mit 15,0 Milliarden etwas höher erwartet. Angaben zu den Gewinnzahlen gibt der Konzern zu den ersten neun Monaten keine ab.