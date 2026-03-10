Sie sind die Visionäre, die mit ihrem mRNA-Impfstoff in der Corona-Pandemie berühmt wurden. Doch nun verlassen die BioNTech-Gründer Ugur Sahin und Özlem Türeci das von ihnen geschaffene Mainzer Unternehmen. Ihr Ziel ist eine Rückkehr zu ‌den Wurzeln: ⁠Sie wollen ein neues Unternehmen gründen, um sich wieder ganz der Forschung zu widmen. «Für uns ist jetzt der richtige Zeitpunkt, die Übergabe des Staffelstabs vorzubereiten», erklärte Vorstandschef Sahin am Dienstag. «Gleichzeitig wollen Özlem und ich ⁠ein weiteres Mal als Pioniere neue Wege beschreiten.» Bis Ende 2026 will sich das Ehepaar aus der Führung zurückziehen. BioNTech selbst will sich künftig stärker auf seine wachsende Pipeline an Produktkandidaten in der späten klinischen Entwicklung fokussieren.