Konzernchef Joshua Schulman richtet die Marke wieder stärker auf Oberbekleidung und Schals aus. «Wir sehen, wie die Kunden zu der Marke zurückkehren, die sie lieben», sagte der Manager. Ein wichtiges Zeichen für die Erholung sei das wieder anziehende Geschäft in China. Dort stiegen die vergleichbaren Umsätze erstmals seit mehr als einem Jahr wieder, und zwar um drei Prozent. Analysten zufolge zahlt es sich aus, dass sich Burberry wieder auf seine Kernidentität besinnt, anstatt auf neue Segmente wie Handtaschen zu setzen. Als wichtiger Test für die neue Strategie gilt nun das Weihnachtsgeschäft.