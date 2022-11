Uniper hatte zuvor bereits die beiden Steinkohle-Kraftwerke Heyden 4 (875 Megawatt) und Scholven C (345 MW) reaktiviert. Der Block 3 des Kraftwerks Irsching wurde 1974 in Betrieb genommen. Die finale Stilllegung soll nach rund zehn Jahren in Netzreserve zum Jahresende 2023 erfolgen.