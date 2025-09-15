Mehr noch: Die US-Investmentbank Jefferies stufte das Rating für Givaudan am Montag auf «Hold» von «Underperform» hoch und erhöhte das Kursziel auf 3600 von 3200 Franken. «Wir gehen von einem durchschnittlichen EBITDA-Anstieg von 1 Prozent in den nächsten drei Jahren aus», schreiben die Jefferies-Analysten in einer Branchenstudie. Givaudan sei der hochwertigste Hersteller der Branche in Bezug auf Margen, Wachstum, Ertragsstabilität, jedoch nicht immun gegen eine Abschwächung des Endmarktes.