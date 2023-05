Die beiden Firmen wurden nun zusammengeführt, teilte DSM-Firmenich am Dienstag mit. Die Fusion der beiden Unternehmen war Ende Mai vergangenen Jahres bekannt gegeben worden. Insgesamt zehn Wettbewerbsbehörden, darunter die EU und China, mussten der Transaktion aber zuerst zustimmen. Der neue Konzern hat laut den Angaben fast 30'000 Mitarbeitende und einen doppelten Hauptsitz in der Schweiz (Kaiseraugst) und in den Niederlanden (Maastricht).