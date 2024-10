Die Volksrepublik verhängte am Dienstag vorübergehende Antidumpingmassnahmen auf Weinbrand-Importe aus der Europäischen Union. Davon betroffen sind Cognac-Marken wie Hennessy und Remy Martin. Ab dem 11. Oktober müssen Importeure von Weinbrand aus der EU Sicherheitsleistungen berappen, die meist zwischen 34,8 und 39 Prozent des Importwerts liegen. Das Handelsministerium in Paris erklärte, die Massnahmen verstiessen gegen den freien Handel. Die Europäische Kommission will den Fall vor die Welthandelsorganisation (WTO) bringen.