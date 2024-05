Sein Transport aus dem Krankenhaus in der Kleinstadt Banska Bystrica in die Hauptstadt Bratislava werde in den nächsten Tagen voraussichtlich nicht stattfinden können, sagte Vize-Regierungschef und Verteidigungsminister Robert Kalinak am Samstag. «Wir haben noch nicht gewonnen, es ist wichtig, das zu sagen», erklärte er vor dem Krankenhaus, in dem Fico behandelt wird, gegenüber der Presse. Es bestehe noch immer die grosse Gefahr von Komplikationen. Am Freitag wurde Fico erneut operiert.