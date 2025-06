Die US-Bürger waren zuletzt vor allem besorgt über den Konflikt zwischen den USA und dem Iran. Etwa 79 Prozent der befragten Amerikaner gaben an, dass sie sich Sorgen machen, «dass der Iran als Reaktion auf die US-Luftangriffe US-Zivilisten angreifen könnte». Die Umfrage hatte begonnen, nachdem Trump am Wochenende die Bombardierung iranischer Atomanlagen angeordnet hatte. Sie endete am Montag, bevor der Iran erklärte, als Vergeltung einen US-Stützpunkt in Katar beschossen zu haben.