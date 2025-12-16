Trump hatte die Präsidentschaftswahl im vergangenen Jahr mit dem Versprechen gewonnen, die Wirtschaft anzukurbeln. Die Inflation ist jedoch auch unter seiner Regierung hartnäckig hoch geblieben und liegt bei knapp drei Prozent. Dies ist mehr als die zwei Prozent, die von den Verantwortlichen als besser für die Wirtschaft angesehen werden. Die Zustimmung zu Trumps Politik im Hinblick auf die Lebenshaltungskosten sank der Umfrage zufolge auch auf 27 Prozent von 31 Prozent Anfang des Monats.