Während einige Wall-Street-Strategen vorsichtig optimistisch bleiben, verzeichnet die Umfrage von Investors Intelligence unter Marktanalysten den pessimistischsten Wert seit November. «Aus antizyklischer Sicht erhöht eine sinkende Stimmung die Wahrscheinlichkeit, dass sich uns in Zukunft eine gute Kaufgelegenheit bietet», sagt Ed Yardeni, der erfahrene Marktanalyst und Präsident von Yardeni Research. «Das hat in der Vergangenheit sehr gut für mich funktioniert», sagt er, fügt aber einschränkend hinzu: «Es kann sein, dass es jetzt nicht mehr funktioniert.»
Das Problem, so Yardeni, liegt darin, dass in der Vergangenheit ein Einbruch der Anlegerstimmung meist mit einer plötzlichen, unerwarteten Verschlechterung der wirtschaftlichen Fundamentaldaten einherging, die wiederum geld- und fiskalpolitische Massnahmen auslöste. Dieses Mal könnten die politischen Entscheidungsträger machtlos sein, die wirtschaftlichen Schäden des Krieges schnell zu beheben, da dieser den Öl- und Warenfluss durch die Strasse von Hormus weitgehend unterbricht.
«Wir sprechen hier von der Unübersichtlichkeit des Krieges, nicht von etwas, worauf die US-Politiker reagieren und die Situation ändern können», sagt Yardeni. «Kriege sind immer zweiseitige Angelegenheiten, und selbst wenn der Präsident sagen würde: ‚Wisst ihr was? Wir haben gewonnen. Die Iraner scheinen es nicht zu begreifen, aber wir ziehen ab.‘ Nun, die Israelis würden es vielleicht auch nicht begreifen, und die Iraner könnten weiterhin Probleme in der Strasse von Hormus verursachen.»
All dies lässt Yardeni zögern, einen Kauf bei Kursrückgang zu empfehlen, und reiht ihn stattdessen in den Chor der Wall-Street-Experten ein, die - zumindest kurzfristig - risikoscheu geworden sind, da der Ölpreis an der 100-Dollar-Marke festklebt.
Die Nachfrage nach US-Aktien zeigte letzte Woche weitere Anzeichen einer Abschwächung, da die eskalierenden Spannungen im Nahen Osten die Inflationsängste schürten und die Zinsen in die Höhe trieben. Die sieben grössten Technologiekonzerne der Welt korrigierten am Freitag, und der S&P 500 schloss die Woche bei 6632,19 Punkten, nur 0,4 Prozent über seinem 200-Tage-Durchschnitt - ein Wert, den viele als kurzfristigen Tiefpunkt erwartet hatten.
Sorgen um private Kredite
Optimistische Strategen von Goldman Sachs, Morgan Stanley und JPMorgan Chase verweisen derweil auf das Gewinnwachstum und die Bewertungen, die zwar immer noch hoch, aber weniger überzogen als zuvor sind. Aktienstrategen in Asien zeigten sich hingegen vorsichtiger hinsichtlich der potenziellen Auswirkungen des Konflikts.
Zu Beginn des Konflikts prognostizierte Morgan Stanley, dass ein Ölpreis über 100 US-Dollar zu einer Korrektur an den Aktienmärkten führen würde. Letzte Woche schlug der Handelstisch von JPMorgan Chase einen taktisch pessimistischen Kurs ein und warnte ebenfalls vor einer Korrektur. Michael Hartnett, Stratege der Bank of America, zog sogar Parallelen zu Ende 2007 und Anfang 2008, der Anfangsphase der globalen Finanzkrise, in der der S&P 500 um 57 Prozent einbrach. Der Anstieg der Ölpreise und die wachsenden Sorgen um private Kredite rufen ähnliche Erinnerungen hervor.
Dennoch fällt es vielen Händlern schwer, dem vorherrschenden Pessimismus zu widerstehen und gegen ihn zu handeln. Christopher Jacobson, Co-Leiter der Derivatestrategie bei der Susquehanna International Group, hat daher eine Optionsstrategie für diejenigen parat, die den Mut haben, auf eine Markterholung zu setzen, falls ein Waffenstillstand im Nahen Osten verkündet wird: Verkaufen Sie Put-Optionen, die gegen einen Kursrückgang von 10 Prozent absichern, und verwenden Sie den Erlös, um Call-Optionen zu kaufen, die im Mai auslaufen und eine Auszahlung leisten, wenn der S&P 500 um 5 Prozent steigt.
(Bloomberg/cash)