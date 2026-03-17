«Wir sprechen hier von der Unübersichtlichkeit des Krieges, nicht von etwas, worauf die US-Politiker reagieren und die Situation ändern können», sagt Yardeni. «Kriege sind immer zweiseitige Angelegenheiten, und selbst wenn der Präsident sagen würde: ‚Wisst ihr was? Wir haben gewonnen. Die Iraner scheinen es nicht zu begreifen, aber wir ziehen ab.‘ Nun, die Israelis würden es vielleicht auch nicht begreifen, und die Iraner könnten weiterhin Probleme in der Strasse von Hormus verursachen.»