Die an der New Yorker Börse gehandelte On-Aktie fiel am Dienstag vorbörslich um acht Prozent. Dabei lagen die Umsätze im zweiten Quartal mit 567,7 Millionen Franken um 28 Prozent über Vorjahr und über den Analystenschätzungen. Der Nettogewinn schnellte auf 30,8 (Vorjahr: 3,3) Millionen Franken, war damit aber etwas niedriger als erwartet. Der operative Gewinn (Ebitda) stieg um 45 Prozent auf 90,8 Millionen.