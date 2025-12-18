Die Regulierungsstelle der Schweizer Börse SIX (SER) habe einem entsprechenden Gesuch der Gesellschaft am Mittwoch entsprochen, teilte die Börsenbetreiberin am Donnerstag mit.
Wann genau die Inhaberaktien des Westschweizer Unternehmens mit einem Nennwert von je 200 Franken von der Börse genommen werden, ist noch unklar. Die Dekotierung erfolge zu einem noch zu bestimmenden Zeitpunkt und werde spätestens fünf Börsentage vor dem letzten Handelstag an der SIX bekanntgegeben, hiess es dazu.
Für die im Metallbau und in der Edelstahlproduktion tätige Zwahlen & Mayr hatte die Groupe-Bader-Tochter Sitindustrie erstmals bereits vor rund einem Jahr ein Übernahmeangebot unterbreitet. Nachdem Sitindustrie eine Mehrheitsbeteiligung aufgebaut hatte, kündigte das Unternehmen letzten September die komplette Übernahme an. Ende Oktober 2025 hielt die Gruppe dann knapp 97 Prozent an Zwahlen & Mayr.
(AWP)