Die Sonderkosten stehen im Zusammenhang mit der vorzeitigen Kündigung eines Energieliefervertrags sowie mit einer Betrugsaffäre. Im Mai war bekannt geworden, dass Unbekannte illegal rund 1,2 Millionen Euro aus der Firmenkasse ins Ausland überwiesen. Der Vorfall wurde intern entdeckt, die Behörden eingeschaltet und die Rückgewinnung geprüft.