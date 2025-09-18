Die GBSA-Tochter Sitindustrie will ihren Anteil an der im Metallbau und der Edelstahlproduktion tätigen Zwahlen & Mayr von 81,47 Prozent auf 100 Prozent erhöhen.
Dazu habe Sitindustrie ein freiwilliges Kaufangebot vorgelegt, teilte Zwahlen & Mayr am Donnerstag in einem Communiqué mit. Geboten werde für jede sich im Streubesitz befindliche ZM-Aktie ein Kaufpreis von 147,10 Franken in bar. Der Angebotspreis entspricht dem Preis, den GBSA Anfang April 2025 die Beteiligung von 81,47 Prozent an ZM von der damaligen Hauptaktionärin Cimolai erworben hat.
Der Verwaltungsrat von ZM empfehle das freiwillige Kaufangebot zur Annahme, hiess es weiter. Das Angebot unterliege zwei Bedingungen. So muss eine Annahmequote von 90 Prozent aller ausgegebenen ZM-Aktien zum Ende der Angebotsfrist erreicht werden. Zudem darf keine staatliche Behörde das Angebot verbieten.
Die Angebotsfrist beginnt am 3. Oktober und dauert bis zum 30. Oktober, 16 Uhr MEZ, sofern es nicht verlängert wird. Sollte das Angebot nach Ablauf der Angebotsfrist von Sitindustrie für erfolgreich erklärt werden, bleibt das Angebot für weitere zehn Handelstage an der Schweizer Börse SIX zur Annahme offen, wie es weiter hiess.
Die Aktionäre von ZM hatten Mitte Mai auf einer ausserordentlichen Generalversammlung die Dekotierung von der Schweizer Börse SIX gutgeheissen. Die neue Mehrheitsbesitzerin begründete dies einem geringen Streubesitz und der administrativen und finanziellen Belastungen durch die Notierung. Zudem ziehe ZM keinen Nutzen daraus und gebe strategische Informationen an die Konkurrenz weiter, hiess es damals. Der genaue Zeitpunkt der Dekotierung ist noch unbekannt.
