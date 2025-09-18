Die Aktionäre von ZM hatten Mitte Mai auf einer ausserordentlichen Generalversammlung die Dekotierung von der Schweizer Börse SIX gutgeheissen. Die neue Mehrheitsbesitzerin begründete dies einem geringen Streubesitz und der administrativen und finanziellen Belastungen durch die Notierung. Zudem ziehe ZM keinen Nutzen daraus und gebe strategische Informationen an die Konkurrenz weiter, hiess es damals. Der genaue Zeitpunkt der Dekotierung ist noch unbekannt.