Dort soll über die Wahl der neuen Verwaltungsräte sowie die Dekotierung an der Schweizer Börse SIX abgestimmt werden. Zwahlen & Mayr werde innerhalb der nächsten fünf Tage eine Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung veröffentlichen, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Dann soll auch das Datum bekannt gegeben werden. Dies, nachdem seit vergangener Woche 81,47 Prozent der Anteile im Besitz der Groupe Bader sind.