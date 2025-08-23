Die Folgen für die Betroffenen sind oft dramatisch. Alan Zhang, der seit Jahren in Textilfabriken arbeitet, verdiente früher 400 Yuan pro Tag (etwa 48 Euro). Heute hat er Mühe, einen Job für die Hälfte des Geldes zu finden. Im Juli arbeitete er nur 14 Tage. Das bereitet ihm Sorgen, da er jährlich 10.000 Yuan für den Kindergarten seines Sohnes aufbringen muss.