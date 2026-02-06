Dabei steht einmal mehr das Thema Kapitalanforderungen im Fokus. Die künftigen regulatorischen Vorgaben in der Schweiz bleiben ungewiss. Im weiteren Verlauf des ersten Halbjahrs 2026 wird der Bundesrat seine Verordnung veröffentlichen, danach wird das Parlament voraussichtlich eine Debatte über Gesetzesänderungen zur Kapitalisierung ausländischer Beteiligungen von Muttergesellschaften beginnen. So erhöht Vontobel zwar das Kursziel auf 35 Franken von zuvor 33,50 Franken, stuft die Aktie jedoch ein Level herunter.