Fangda Carbon New Material erhielt ebenfalls die Genehmigung der SER für die Platzierung von Anteilsscheinen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Fangda ist vor allem auf die Herstellung und den Vertrieb von Graphit- und Kohlenstoffprodukten fokussiert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in der Nähe von Lanzhou, der Hauptstadt der zentralchinesischen Provinz Gansu. Die Aktien des 1999 gegründeten Unternehmens werden seit 2002 an der Börse in Shenzhen gehandelt.