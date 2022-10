GSK: Blick auf die Pipeline

Die Aktien von GlaxoSmithKline ist Mitte Juli abgestürzt, da der Konzern das Konsumgüterunternehmen Haleon mit den Marken wie Dr.-Best-Zahnbürsten, das Schmerzgel Voltaren oder die Zahnpasta Sensodyne abgespalten hat. Zudem kamen Anfang August Sorgen über eine mögliche Haftung in Milliardenhöhe aufgrund von Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit einem ehemaligen Blockbuster-Medikament auf, was den Aktienkurs zusätzlich korrigieren liess.