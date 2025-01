Unterdessen will das Unternehmen um CEO Simon Michel nach wie vor eine Wachstumsgeschichte schreiben. Der Umsatz aus Lieferungen mit Pens und Autoinjektoren stieg im ersten Halbjahr 2024/25 um 30 Prozent, wie im November vermeldet wurde. Und das Management hat weiter investiert. Fast 100 Millionen Franken - beinahe doppelt so viel wie im Vorjahr - sind in Sachanlagen geflossen, insbesondere in Kapazitäten für Autoinjektoren und Pens. Inwieweit sie sich auszahlen, wird sich im hart umkämpften Pharma- und Gesundheitsmarkt zeigen.