23. und 24. Juni 2023 - Meuterei der Wagner-Söldner

Söldner-Chef Prigoschin, der die russische Militärspitze monatelang massiv öffentlich kritisiert hat, führt seine Wagner-Söldner auf den von ihm so bezeichneten «Marsch der Gerechtigkeit» gegen Moskau. Die Söldner nehmen ohne Widerstand Rostow am Don ein, wo das russische Militär sein Hauptquartier für den Krieg in der Ukraine hat. Wenige hundert Kilometer vor Moskau stoppt Prigoschin die Rebellion, mit der er die Absetzung von Verteidigungsminister Schoigu und Waleri Gerassimow, dem Oberbefehlshaber des Ukraine-Einsatzes, erreichen wollte. Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko vermittelt nach eigenen Angaben zwischen Putin und Prigoschin, der demnach zusammen mit seinen Söldnern nach Belarus ins Exil darf. Am 6. Juli erklärt Lukaschenko, Prigoschin sei zurück in Russland.