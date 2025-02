«Unbekannte werden ungern gewählt»

Über das Ticket und die Spielregeln werde die Fraktion entscheiden, fügte Bregy hinzu. Er werde aber an die Regel erinnern, wonach alle, die nun auf eine Kandidatur verzichtet hätten, es auch am 12. März so halten sollten. Im Rennen sind nun der in Bern sehr gut bekannte und vernetzte Ritter und der kaum bekannte Martin Pfister.