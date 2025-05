Bei Barry Callebaut senkt die US-Investmentbank Citi das Rating auf «Halten» von. Das Kursziel streicht der Analyst auf 790 von 1335 Franken zusammen. Damit passt der Experte seine Schätzungen an eine neue Realität an, da sich der Aktienkurs von Barry Callebaut seit drei Jahren auf Talfahrt befindet. Beispiellose Preissteigerungen am Kakaomarkt haben dem weltgrössten Schokoladenhersteller Barry Callebaut die Ergebnisse in den letzten zwei Jahren regelmässig verhagelt. Die Gegenmassnahmen mit Kosteneinsparungen und einer Neupositionierung trugen auf der anderen Seite nicht die erwarteten Früchte.