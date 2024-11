Geberit kämpft sich aus dem Zwischentief

Ebenso gut wie für ABB läuft es aktuell für Geberit. Die Papiere des Sanitärtechnikkonzerns ziehen am Freitagmorgen ein Prozent auf 530 Franken an. Sie entfernen sich weiter vom Zwischentief, auf dem sie am Dienstag bei unter 520 Franken angelangt waren. Zugleich bewegen sie sich ein Stück weit wieder auf die Hochs des bisherigen Jahres zu. Solche gab es Ende September bei 563 Franken, Ende Juli bei 570 Franken und Ende Mai bei 568 Franken.