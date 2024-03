Am Montag sieht es nicht mehr so schlimm aus: AMS verliert am Montag zunächst zwar bis 3 Prozent, handelt zuletzt aber kaum verändert bei 1,15 Franken. Seit Bekanntgabe des Rückzugs eines bedeutenden Grosskunden aus dem MicroLED-Projekt (vermutlich Apple) und dem Börsenabsturz Ende Februar hat sich die Aktie nicht mehr erholt. Bei der Firmenleitung und Investoren macht sich seither Ratlosigkeit breit. Der US-Broker Stifel schliesst nicht aus, dass die hohe Verschuldung wieder zum Problem und damit wie vor der letzten Bilanzsanierung zu einem allgegenwärtigen Thema wird.