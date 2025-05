Die Aktien der UBS notieren am Dienstagmorgen bei 25,53 Franken. Das entspricht einem Plus von 0,3 Prozent, während der Gesamtmarkt gemessen am Swiss Market Index (SMI) unverändert notiert. Die UBS-Titel gehören mit einem Minus von 8,2 Prozent seit Jahresbeginn zu den am schlechtesten performenden Aktien im SMI.