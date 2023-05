Die Zürcher Kantonalbank geht gar noch einen Schritt weiter. "Auf Basis der von uns deutlich erhöhten langfristigen Schätzungen sehen wir neuerdings einen DCF-Wert von 300 Franken (WACC: 8,5 Prozent), was einem Upside von 31 Prozent entspricht. Wir behalten daher unser «Übergewichten»-Rating bei." Allgemein sieht der ZKB-Analyst Ken Kagerer den Investment Case als sehr interessant an, da die YpsoPump nun in Europa nach mehreren enttäuschenden Jahren sehr gut läuft und auch eine Zulassung und Vermarktung in den USA am Horizont ersichtlich wird.