Die Papiere des Spirituosenherstellers Remy Cointreau fallen in Paris um bis zu sechs Prozent, ‌obwohl der ⁠Hersteller von «Remy Martin» seinen Umsatz im ersten Quartal um 1,3 Prozent gesteigert und damit die Analystenerwartungen übertroffen hatte. Getragen wurde das Wachstum zwar von ⁠der Cognac-Sparte, die um 7,7 Prozent zulegte.