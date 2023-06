Kosten für die Pflege von Menschen mit Demenz in Europa bei 392 Milliarden Euro

Laut Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) lagen die Kosten für die Pflege von Menschen mit Demenz in Europa bei 392 Milliarden Euro oder 27.815 Euro pro Person im Jahr 2019. Darin sind unter anderem Kosten für die Krankenhauspflege, Medikamente, Diagnostik und Langzeitpflegeeinrichtungen enthalten. Der Einsatz von Lecanemab könnte diesen Betrag noch erhöhen, denn in den USA wird mit Kosten von rund 26.500 Dollar pro Jahr gerechnet, wenngleich die meisten Länder in Europa wohl einen niedrigeren Preis aushandeln werden.