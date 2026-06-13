Zweifel hat es wieder geschafft. Der Chips- und Snackhersteller ist 2026 erneut die beliebteste Marke des Landes. Kein Wunder: Mit der Lancierung der limitierten Aromat-Chips war Zweifel Ende vergangenen Jahres in aller Munde. Bereits 2025 und 2018 schaffte es der Produzent aus Spreitenbach AG auf den Spitzenplatz der «Brand of the Year»-Studie. Das Institut Yougov befragte dazu über 6500 Personen im Auftrag des Verbands Promarca.