Unterschiedliche Signale kamen auch aus Washington: US-Verteidigungsminister Pete Hegseth kündigte an, dass der Iran am Dienstag so stark bombardiert werde wie an keinem anderen Tag des Krieges. Es würden noch mehr Kampfflugzeuge und Bomber eingesetzt, sagte Hegseth, der sich selbst Kriegsminister nennt, ohne dass der Kongress die Namensänderung bestätigt hat. ‌Die USA konzentrierten sich darauf, die iranischen Militärkapazitäten zu schwächen. Er betonte, dass der Krieg nicht mit den jahrelangen Konflikten im Irak und in Afghanistan vergleichbar sein werde. Der TV-Sender Fox News wiederum berichtete, dass Trump sich in einem Interview möglicherweise zu Gesprächen mit dem Iran bereit erklärt habe.