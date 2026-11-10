Die Valoren von DocMorris ziehen am Dienstag um 6,5 Prozent auf 18,61 Franken an und setzen damit die Hausse der vergangenen dreissig Tage fort. Der Titel sprang am Montag auf den höchsten Stand seit zwei Jahren. Seit Jahresbeginn beläuft sich der Kursgewinn auf über 193 Prozent. Grund für die höheren Kurse ist eine Ratingerhöhung der Zürcher Kantonalbank. Deren Analysten erhöhten auf «Übergewichten» von «Marktgewichten».
Am Montag ging es ebenfalls aufwärts mit den Valoren von Redcare Pharmacy, dem grössten Konkurrenten von DocMorris. Der legte am Montag um 2,1 Prozent zu. Die beiden Titel bewegen sich zunehmend synchron.
DocMorris hatte am vergangenen Donnerstag bekannt gegeben, dass seine Tochtergesellschaft TeleClinic den Schweizer Telemedizin-Marktführer Medi24 von Allianz Partners übernehmen wird. Die Deutsche Bank betrachtet diese Übernahme als strategisch attraktiv. Sie stelle einen ersten Schritt in der internationalen Expansion von TeleClinic dar und ermögliche den weiteren Ausbau des Bereichs «Digital Services» von DocMorris, schrieben die Experten der Deutschen Bank.
Medi24 sei in der Schweiz fest etabliert und biete - dank Partnerschaften mit den grössten Krankenversicherern des Landes - für mehr als 4,6 Millionen Versicherte einen vertraglich garantierten Erstzugang zu telemedizinischen Leistungen. Dies entspricht rund 50 Prozent der versicherten Bevölkerung in der Schweiz. Entsprechend erwarteten die Analysten der Deutschen Bank eine positive Kursreaktion.
Damit haben die Valoren das höchste Kursziel, welches Research Partners mit 17,50 Franken ausruft, praktisch egalisiert. Aufgrund des vorhandenen Momentums stehen die Chancen gut, dass der Titel weiter zulegen kann. Gemäss AWP-Analyser stehen fünf Ratings «Kaufen» vier Ratings «Halten» gegenüber.
TeleClinic als möglicher Katalysator
Die deutsche DocMorris-Tochtergesellschaft TeleClinic gab am 4. November die Übernahme des Telemedizin-Anbieters Medi24 von Allianz Partners bekannt und baut damit das Geschäft mit digitalen Gesundheitsdienstleistungen aus.
Der Kaufpreis liegt im niedrigen zweistelligen Millionen-Franken-Bereich, wie DocMorris am vergangenen Mittwoch mitteilte. Finanziert werde die Übernahme mit eigenen Mitteln sowie Fremd- und Eigenkapital. Der Vollzug der Transaktion wird für Dezember 2026 erwartet.
Medi24 mit Sitz in Liebefeld bei Bern ist den Angaben zufolge über Partnerschaften mit zahlreichen Schweizer Krankenkassen verbunden. Das Unternehmen biete mehr als 4,6 Millionen Versicherten einen vertraglich zugesicherten telemedizinischen Erstzugang. Dies entspricht laut DocMorris rund der Hälfte aller Versicherten in der Schweiz, wie die Nachrichtenagentur AWP berichtete.
Umsatz von TeleClinic wird annähernd verdoppelt
Mit der Übernahme will DocMorris den Geschäftsbereich Digital Services weiter ausbauen. Der erwartete Jahresumsatz von Medi24 entspricht dabei annähernd jenem von TeleClinic. Zusammengenommen würde sich der Umsatz damit nahezu verdoppeln.
Zudem soll die Übernahme bereits im ersten Jahr einen substanziellen Beitrag zum operativen Ergebnis (EBITDA) von TeleClinic leisten. DocMorris rechnet insbesondere durch die Integration der TeleClinic-Technologie in die Infrastruktur von Medi24 mit Kostensynergien.
TeleClinic und Medi24 sollen dabei in ihren jeweiligen Heimatmärkten weiterhin operativ eigenständig bleiben. Die Übernahme ist laut DocMorris zugleich der erste Schritt, um die Technologieplattform von TeleClinic in weiteren europäischen Ländern einzusetzen.
Bereits früher war DocMorris unter dem damaligen Namen Zur Rose im Schweizer Markt tätig. Anfang 2023 verkaufte die Thurgauer Gruppe ihr Schweizer Apothekengeschäft für rund 360 Millionen Franken an die Migros. Damit konnte sie ihre Schulden weitgehend abbauen und sich auf das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten in Deutschland konzentrieren.
Mit der Übernahme von Medi24 kehrt DocMorris nun in einem anderen Geschäftsbereich in die Schweiz zurück. Anders als damals steht nicht der Medikamentenversand, sondern das Geschäft mit telemedizinischen Dienstleistungen im Mittelpunkt.