Die Valoren von DocMorris ziehen am Dienstag um 6,5 Prozent auf 18,61 Franken an und setzen damit die Hausse der vergangenen dreissig Tage fort. Der Titel sprang am Montag auf den höchsten Stand seit zwei Jahren. Seit Jahresbeginn beläuft sich der Kursgewinn auf über 193 Prozent. Grund für die höheren Kurse ist eine Ratingerhöhung der Zürcher Kantonalbank. Deren Analysten erhöhten auf «Übergewichten» von «Marktgewichten».