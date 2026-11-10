Damit haben die Valoren das höchste Kursziel, welches Research Partners mit 17,50 Franken ausruft, praktisch egalisiert. Aufgrund des vorhandenen Momentums stehen die Chancen gut, dass der Titel weiter zulegen kann. Gemäss AWP-Analyser stehen vier Ratings «Kaufen» vier Ratings «Halten» gegenüber. Anlegerinnen und Anleger dürften nun mit Spannung verfolgen, ob in den nächsten Tagen oder Wochen neue Kursziel- oder Rating-Erhöhungen eintreffen. Zur Erinnerung: Vor Jahresfrist war DocMorris eine der am meisten leerverkauften Aktien der Schweiz.