Ein zuständiges Gremium der US-Justiz entschied am Montag, die Klagen wegen des Risikos einer Erblindung vor einer Richterin im Bundesstaat Pennsylvania zu bündeln. Die Kläger werfen Novo Nordisk und Eli Lilly vor, dass Medikamente wie Ozempic, Wegovy und Trulicity eine Blockade der Blutzufuhr zum Sehnerv auslösen und so zu teilweisem oder vollständigem Sehverlust führen können. Die betroffenen Medikamente gehören zur Klasse der GLP-1-Agonisten. Sie wurden ursprünglich zur Behandlung von Diabetes entwickelt, werden jedoch zunehmend auch zur Gewichtsreduktion verschrieben. Das neue Sammelverfahren wird getrennt von einer bereits bestehenden, umfangreichen Sammelklage verhandelt. In dieser werfen Kläger den Unternehmen vor, dass die Medikamente eine schwere Magenlähmung verursachen können. Beide Verfahren werden jedoch von derselben Richterin geführt.