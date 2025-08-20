Auch Vontobel hat in ihrer Analyse einen negativen Unterton, betont jedoch, dass sich das Unternehmen in die richtige Richtung bewege. Alcon werde dieses Jahr mehrere Produkte auf den Markt bringen, um das Wachstum zu unterstützen, aber die Märkte bleiben schwierig, so die Analystin Sibylle Bischofberger. Auch die ZKB findet einen «positiven Farbtupfer»: Dank einer tieferen Steuerrate (von 20 Prozent auf 18 Prozent) bleibt der Gewinn pro Aktie unverändert bei 3,05 bis 3,15 Dollar.