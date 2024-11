Im Weiteren fallen Kosten an. Einige Anbieter verlangen eine Kontoführunggebühr, die zwischen 36 und 60 Franken pro Jahr beträgt. Oft kostet ein Vorbezug. Zum Beispiel fallen häufig 400 Franken an, wenn man mit dem Kapital Wohneigentum finanzieren will. Vorbezüge für andere Zwecke sind günstiger oder kosten nichts. Ein Blick auf die Kosten, kann die Wahl des geeigneten Anbieters unterstützen. Schmerzhaft ist eine Kombination aus Kosten und sehr tiefen Zinsen. Unter diesen Bedingungen wird ein Freizügigkeitskonto leicht zu einem Verlustgeschäft.