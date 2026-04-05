Die USA haben auch den zweiten Piloten eines ‌über ⁠dem Iran abgeschossenen Kampfjets gerettet. Das ⁠US-Militär habe in den vergangenen Stunden ‌eine der kühnsten Such- und ‌Rettungsaktionen in ​der Geschichte des Landes erfolgreich abgeschlossen, erklärte US-Präsident Donald Trump am frühen Sonntagmorgen in einer von seiner Sprecherin Karoline ‌Leavitt auf der Plattform X veröffentlichten Mitteilung. Trump selbst schrieb auf Truth ​Social, dass der Pilot zwar ​verletzt, er aber «gesund ​und munter» sei.

Der Soldat gehörte zur ‌zweiköpfigen Besatzung eines F-15-Kampfjets, der nach iranischen Angaben am Freitag von der dortigen ​Luftabwehr ​abgeschossen worden ⁠war. Das erste Besatzungsmitglied war ​bereits kurz ⁠darauf gerettet worden. Nach dem zweiten ‌Crewmitglied wurde fieberhaft gesucht. 

(Reuters)