Die USA haben auch den zweiten Piloten eines über dem Iran abgeschossenen Kampfjets gerettet. Das US-Militär habe in den vergangenen Stunden eine der kühnsten Such- und Rettungsaktionen in der Geschichte des Landes erfolgreich abgeschlossen, erklärte US-Präsident Donald Trump am frühen Sonntagmorgen in einer von seiner Sprecherin Karoline Leavitt auf der Plattform X veröffentlichten Mitteilung. Trump selbst schrieb auf Truth Social, dass der Pilot zwar verletzt, er aber «gesund und munter» sei.
Der Soldat gehörte zur zweiköpfigen Besatzung eines F-15-Kampfjets, der nach iranischen Angaben am Freitag von der dortigen Luftabwehr abgeschossen worden war. Das erste Besatzungsmitglied war bereits kurz darauf gerettet worden. Nach dem zweiten Crewmitglied wurde fieberhaft gesucht.
(Reuters)