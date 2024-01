«Herr Trump hat das Recht, hier anwesend zu sein. Dieses Recht kann eingebüsst werden, wenn er stört - und das, was mir berichtet wurde, gehört dazu», sagte Richter Lewis Kaplan am Mittwoch (Ortszeit) übereinstimmenden Medienberichten zufolge in dem Gerichtssaal in Manhattan. «Und wenn er die Anweisungen des Gerichts missachtet - Herr Trump, ich hoffe, ich muss Sie nicht von dem Prozess ausschliessen, ich verstehe es so, dass Sie das wahrscheinlich gerne hätten.»